Ceará pode ultrapassar 5 mil óbitos por Covid-19, segundo projeção da UFC; 4 mil seriam em Fortaleza

Uma estimativa seguindo modelos matemáticos do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará (UFC) aponta que o Ceará pode ultrapassar os 5 mil óbitos por Covid-19 até o fim de maio. Em Fortaleza, as mortes podem chegar a 4 mil.

As informações foram compartilhadas pelo professor José Soares de Andrade Júnior, cientista-chefe de Dados e professor do Departamento, em coletiva de imprensa com autoridades da saúde do Estado e do Município, na manhã desta quinta-feira (7).

Os casos confirmados de Covid-19 no Ceará chegaram a 12.644, segundo a atualização da plataforma IntegraSUS também nesta manhã, com 854 óbitos decorrentes da doença. Em Fortaleza, epicentro da epidemia, são 9.259 casos confirmados e 655 óbitos.

Segundo José Soares, o coronavírus provocou uma epidemia sem precedentes, “invisível e silenciosa”, pela alta eficiência de transmissão do patógeno aliada ao alto tempo de incubação e à alta mobilidade dos deslocamentos.

Outro estudo, da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado, divulgado hoje, indica “elevado risco de colapso” do sistema público de saúde da Capital antes do dia 29 de maio. Ainda que ocorra a abertura de novos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) específicos para a doença, a exaustão da rede hospitalar pode ocorrer até aquela data.