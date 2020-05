Ceará pode ter ventos de até 60 km/h até a manhã deste sábado, alerta Inmet

O Centro Virtual para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para ventos intensos no Ceará, de 40 km/h a 60 km/h, e chuvas até 50 mm/dia, entre as 18h desta sexta-feira (22) às 9h deste sábado (23). A situação é classificada como "perigo potencial", porém, com "baixo risco".

O aviso abrange quase todas as regiões do Ceará, incluindo Fortaleza.

Recomendações

Em caso de rajadas de vento, a recomendação do Inmet é para não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar os veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Previsão de chuvas para o fim de semana

Neste sábado (23), há previsão de predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões do Ceará com possibilidade de chuva na Ibiapaba. Nas demais regiões, chuva isolada, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

E, no domingo (24), a previsão é de predomínio de nebulosidade variável com possibilidade de chuva em todas as regiões.