Ceará já vacinou mais de 2 milhões de pessoas do público alvo contra a gripe

O Ceará imunizou 2.266.437 pessoas contra a gripe até esta segunda-feira (10). O valor representa 88,40% da meta do Estado estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é 90% dos grupos prioritários. A campanha de vacinação iniciou no dia 10 de abril, em todo o País.

Apesar dos bons números, 33 dos 184 municípios cearenses ainda não alcançaram a meta. A Campanha de Vacinação segue em todos os postos de saúde do Estado até a próxima sexta-feira (14), para os grupos prioritários. A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) orienta que as pessoas dentro do púbico alvo procurem um posto de saúde dentro do prazo estabelecido.

Neste ano, foram notificados 550 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), causada por vírus influenza A H1N1, influenza A H3, influenza B, entre outros.

Deste valor, houve 53 óbitos em decorrência de SRAG, sendo sete por H1N1, seis por H3, seis por influenza B, dois por vírus sincicial respiratório, 21 sem a causa especificada e 11 seguem em investigação.

Público alvo

As pessoas dos grupos prioritários que devem procurar os postos de saúde são: crianças maiores de seis meses e menores de seis anos; gestantes. idosos com 60 anos ou mais; mulheres com até 45 dias de pós-parto; doentes crônicos; trabalhadores da saúde; população indígena; adolescentes e jovens sob medida socioeducativa; população carcerária; funcionários do sistema prisional; professores de escolas públicas e privadas; e profissionais das forças de segurança e salvamento.