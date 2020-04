Ceará já registra 22 mortos e 654 casos confirmados de Covid-19

A última atualização do boletim digital da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa-CE), às 15h05 desta sexta-feira (3), sobre o número de casos confirmados e óbitos em decorrência da infecção provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) trouxe mais uma morte. Desta vez, a vítima é da cidade de Farias Brito, na região do Cariri cearense. De acordo com o informe epidemiológico, a paciente era uma mulher com faixa etária entre 50 e 69 anos.

Com este registro, sobe para 22 o número de mortes provocadas pelo novo vírus; dezessete deles ocorreram em Fortaleza. Os municípios de Eusébio, Jaguaribe, Santa Quitéria e Tianguá registraram um óbito em razão da Covid-19 cada um. A taxa de letalidade no Ceará, atualmente, é de 3,36%.

Com relação aos casos confirmados, a atualização do Integrasus mostra que os números subiram de 563 para 654, em 24 horas. O aumento é de 16,1%. Os registros que, até ontem, eram em 15 municípios, agora são em 21. São eles: Fortaleza (597), Aquiraz (15), Sobral (12), Caucaia (3), Icó (2), Maracanaú (2), Maranguape (2), Quixadá (2), Beberibe (1), Canindé (1), Eusébio (1), Farias Brito (1), Fortim (1), Ipaporanga (1), Itaitinga (1), Jaguaribe (1), Juazeiro do Norte (1), Mauriti (1), Santa Quitéria (1), Tianguá (1) e Itapajé (1). Há ainda doze registros cuja localidade não foi informada.

Desde a quinta-feira (2), a Pasta opta por divulgar os dados pelo Integrasus, a plataforma digital de transparência da saúde do Governo do Estado.