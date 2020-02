Ceará inicia campanha contra sarampo na próxima segunda-feira

O Ceará vai iniciar, na próxima segunda-feira (10), a primeira fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Conforme a Secretaria da Saúde do Estado, devem se vacinar crianças e jovens dos 5 aos 19 anos de idade, que nunca tomaram nenhuma dose, têm registrada apenas uma, perderam o cartão ou não lembram se estão com esquema vacinal completo.

Segundo o Ministério da Saúde, é estimado que haja, aproximadamente, 131.472 mil pessoas não vacinadas no Estado. A transmissão do sarampo ocorre a partir de gotículas de pessoas doentes ao espirrar, tossir, falar ou respirar próximo de pessoas sem imunidade contra o vírus. A vacina vai estar disponível nos postos de saúde.

“Não temos registro de casos no Estado, mas em algumas regiões do País, principalmente sul e sudeste, ainda há indícios de surtos ativos. A fácil transmissão da doença é preocupante, por isso, é fundamental garantir que o Ceará tenha um bom número de pessoas vacinadas”, reforça Ana Rita Cardoso, assessora técnica da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará, com o levantamento da estimativa, o Ministério da Saúde detectou que é preciso reforçar a vacinação na população em geral.