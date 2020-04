Ceará é um dos três estados do País com 'alto nível de transparência' sobre dados do coronavírus

O Ceará é considerado o primeiro do País em qualidade de apresentação dos dados sobre a situação epidemiológica da pandemia do novo coronavírus. O estado alcançou 95 pontos de 100 possíveis sobre a transparência e abertura de dados públicos da doença, de acordo com o levantamento da Open Knowledge Brasil (OKBR), divulgado nesta quinta-feira (16). Pernambuco e Espirito Santo aparecem logo em seguida com 95 e 93 pontos e completam o nível considerado alto do ranking.

Segundo o levantamento, o principal motivo para o índice saltar de 60 para 95 em uma semana foi que o estado voltou a disponibilizar base de dados para download em formato aberto e incrementou a granularidade das informações na plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa).

Ceará e Pernambuco dividem primeira posição no ranking de transparência de dados Gráfico: OKBR

Os dados mostraram ainda que 64% dos estados ainda não publicam informação suficiente (nível “Bom” ou “Alto” no ranking); taxa era de 90% na primeira avaliação, realizada em 3 de abril.

O indicador é composto por 13 critérios de avaliação, divididos em três dimensões: conteúdo, granularidade e formato, itens que consideram disponibilização de informações como idade, sexo, localização dos casos confirmados, além de séries históricas.