Ceará contabiliza 12 suspeitas do novo coronavírus, mas sem casos confirmados

O Ceará contabiliza, até a tarde desta sexta-feira (6), 12 casos suspeitos de pessoas com o novo coronavírus. Ainda não há, contudo, casos confirmados da doença no estado. Até o momento, outros 24 pacientes já tiveram a possibilidade do Covid-19 descartada. As informações foram atualizadas pelo Ministério da Saúde.

O detalhamento a respeito dos locais onde há suspeita da doença no estado devem ser divulgados pela Secretaria da Saúde do Ceará ainda nesta sexta.

O Brasil, por sua vez, já tem 13 casos confirmados da doença. A maioria deles, 10, estão em São Paulo. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia aparecem com uma certeza cada.

Até o momento, o país está com 768 casos suspeitos e outros 480 já descartados desde o início do monitoramento.