Ceará contabiliza 1.114 casos e 35 mortes pelo novo coronavírus

O novo coronavírus já infectou 1.114 pessoas e causou a morte de 35 pacientes no Ceará até a última atualização da plataforma IntegraSUS, feita às 14h25 desta terça-feira.

Fortaleza contabiliza 991 casos da doença, assim como 28 do total de óbitos.

As outras mortes aconteceram nos municípios de Farias Brito, Iguatu, Itaitinga, Jaguaribe, Maracanaú, Santa Quitéria e Tianguá, sendo uma em cada.

Outras 38 cidades do estado além da capital também mostram a presença da doença, sendo elas: Aquiraz (21), Maracanaú (14), Caucaia (13), Sobral (11), Horizonte (6), Quixadá (4), Icó (3), Jaguaribe (3), Juazeiro do Norte (3), Aracati (2), Iguatu (2), Maranguape (2), Novo Oriente (2), Pacatuba (2), Amontada (1), Beberibe (1), Canindé (1), Cascavel (1), Catarina (1), Crateús (1), Croatá (1), Eusébio (1), Farias Brito (1), Guaraciaba do Norte (1), Ipaporanga (1), Ipueiras (1), Itaitinga (1), Itapipoca (1), Lavras da Mangabeira (1), Limoeiro do Norte (1), Mauriti (1), Pedra Branca (1), Pindoretama (1), Quixeramobim (1), Santana do Acaraú (1), Santa Quitéria (1), Senador Pompeu (1), Tianguá (1).

A plataforma Integrasus ainda registra outros 11 casos confirmados sem informações sobre locais onde houve identificação da doença.