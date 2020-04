Ceará confirma 27 novos óbitos por Covid-19, com total de 266; casos sobem para 4.599

O total de casos confirmados da infecção causada pelo coronavírus (Sars-Cov-2) chega a 4.599 no Ceará, conforme os dados divulgados no boletim digital da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), às 14h10 desta quinta-feira (23). O informe indica, ainda, que foram registradas 266 mortes por Covid-19 até o momento.

Em comparação aos dados atualizados pela manhã, às 9h, foram contabilizados 27 novos óbitos pela doença, e 162 novos casos. Ao todo, 14.841 casos estão sendo investigados.

Os pacientes estão distribuídos por 116 municípios cearenses e, do total, 3.698 se concentram em Fortaleza - cidade com maior concentação do coronavírus.

A Capital também reúne a maioria dos óbitos, sendo 207 até o momento. A taxa de letalidade da Covid-19 no Ceará é de 5,8%, e em Fortaleza chega a 5,6%.

A faixa etária que reúne a maior quantidade de óbitos é de 80 anos ou mais, para ambos os gêneros. Ainda de acordo com o boletim do IntegraSUS, morreram 80 pacientes nesse intervalo de idade.