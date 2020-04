Ceará confirma 186 óbitos e 3.252 casos por Covid-19 neste domingo (19)

O total de óbitos por infecção do novo coronavírus (Sars-Cov-2) chega 186 no Ceará, conforme os dados divulgados no boletim digital da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), às 14h20 deste domingo (19). O informe indica, ainda, que foram confirmados 3.252 por Covid-19 até o momento no Estado.

Em comparação aos dados atualizados às 17h do último sábado (18), foram contabilizados 190 novos casos da doença. Os pacientes estão distribuídos por 93 municípios cearenses, e, do total, 2.658 se concentram em Fortaleza.

A Capital também reúne a maioria dos óbitos (146), e as demais foram registradas nas seguintes cidades: Caucaia (5), Eusébio (4), Iguatu (4), Maracanaú (4), Horizonte (2), Jaguaribe (2), Limoeiro do Norte (2), Maranguape (2), Pedra Branca (2), Acarape (1), Acaraú (1), Aracati (1), Capistrano (1), Cariús (1), Cascavel (1), Farias Brito (1), Ipueiras (1), Itaitinga (1), Quixeramobim (1), Salitre (1) , Santa Quitéria (1), São Gonçalo do Amarante (1) e Tianguá (1).

As faixas etárias que reúnem a maior quantidade de óbitos oscilam entre 75 e 80 anos ou mais, para ambos os gêneros. Ainda de acordo com o boletim do IntegraSUS, morreram 73 pacientes nesse intervalo de idade. A taxa de letalidade da doença no Ceará é de 5,7%.