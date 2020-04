Ceará chega a 310 mortes por Covid-19 e 5.421 casos confirmados

Os óbitos em decorrência de complicações pela Covid-19 totalizam 310 casos no Ceará, como registrado na plataforma IntregraSUS, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), no início da tarde deste sábado (25). São 5.421 pacientes identificados com o novo coronavírus e a doença atinge 128 municípios cearenses.

Nesta nova atualização, depois dos dados divulgados no começo da manhã, foram registradas outras 12 mortes - quando foi ultrapassada a marca de 300 óbitos - e 101 novos casos de infecção pela Covid-19. A taxa de letalidade da doença está em 5,7%.

Ainda são investigados 17.714 pacientes com suspeita de infecção por coronavírus e, no total, 20.437 exames foram feitos para a identificação da doença. Na Capital, onde há a concentração de casos, são 243 mortes e 4.317 indivíduos com a doença.

Leitos

O Hospital Leonardo da Vinci, em Fortaleza, deve contar com 34 novos leitos de enfermaria para atendimento a pacientes com coronavírus, segundo anúncio do governador Camilo Santana, feito por meio de suas redes sociais na noite desta sexta-feira (24). O funcionamento da unidade teve início no dia 22 de março com 210 leitos.