Cavalo agoniza em pista após ser atingido por veículo na Sapiranga

Uma caminhonete atingiu um cavalo na Avenida Edilson Brasil Soares, no Bairro Sapiranga, em Fortaleza, na madrugada desta quarta-feira (17). Devido o impacto, o animal ficou caído na via, agonizando.



Conforme o condutor da Kombi, que não quis se identificar, sete pessoas estavam dentro da kombi no momento do acidente, mas ninguém ficou ferido.

O homem afirma que havia ido deixar um funcionário de uma empresa na região e quando estava retornando para seguir a rota o animal cruzou a via e não deu tempo frear.

Populares colocaram objetos na pista para sinalizar que o animal estava no local e evitar outros acidentes. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate. Segundo um agente, uma equipe seria enviada para o local.