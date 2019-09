Casos suspeitos de sarampo no Estado aumentam após dois pacientes serem isolados em UPA do Cj. Ceará

Mais dois casos suspeitos de sarampo foram notificados pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) após os pacientes darem entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Ceará, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (2). Uma ala da unidade foi isolada. Um caso da doença foi confirmado no Estado este ano. O último caso autóctone de sarampo no Ceará, que ocorre quando a contaminação se dá no próprio Estado, havia sido registrado em julho de 2015.

Funcionários da UPA do Conjunto Ceará estão usando máscaras e orientando demais pacientes que procuram o local a fazer uso do equipamento para evitar o contágio. Pessoas que chegaram na UPA em busca de atendimento confirmaram o aviso. "Só informaram que tinham essas duas pessoas com suspeita de sarampo na unidade e deram a máscara. Quem quisesse ficar na unidade, ficasse, e quem não quisesse podia se retirar", disse uma mulher que não quis ser identificada.

Situação semelhante a que ocorreu na UPA do Eusébio, quando uma criança com suspeita da doença deu entrada na unidade. A ala onde o paciente ficou passou por desinfecção.

Atualmente, o Estado tem cerca de 20 casos suspeitos de sarampo em investigação, segundo a epidemiologista da Sesa, Daniele Queiroz. Embora o último boletim oficial da secretaria, divulgado em 26 de agosto, mostre apenas 9 casos suspeitos.

Os principais sintomas do vírus são febre, conjuntivite, coriza, tosse e manchas vermelhas. A doença é considerada “altamente contagiosa”, podendo ser transmitida pelo ar, por secreções respiratórias ou da boca e gotículas produzidas em tosse ou espirro.