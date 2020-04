Casos de Covid-19 no Monte Castelo triplicam e bairro tem 6 mortes na mesma rua, aponta associação

O bairro Monte Castelo, em Fortaleza, registra 7 mortes e 22 casos confirmados de infecção por novo coronavírus, conforme mais recente boletim da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado na segunda-feira (27). O número de óbitos quase duplicou e o de casos triplicou no período de cinco dias; em 22 de abril, eram 4 mortes e 7 casos. De acordo com a Associação Comunitária dos Bairros Ellery e Monte Castelo (Acem), só na rua Almeida Filho e entorno foram seis mortes por Covid-19 neste mês.

Preocupados com a situação, os moradores associados enviaram um ofício para a Prefeitura de Fortaleza solicitando medidas emergenciais para conter o avanço da doença na área. "É preciso agir. Precisamos olhar o que está acontecendo aqui, é uma omissão e uma ignorância de umas pessoas que não estão ouvindo as autoridades de saúde", afirma o presidente da Acem, Aguinaldo José, ressaltando a importância de aliar a conscientização das pessoas para o distanciamento social com medidas sanitárias específicas para a área.

A Prefeitura de Fortaleza não especifica os óbitos por logradouros, os dados divulgados limitam a georreferenciação por bairros. Na contabilização da Acem, das seis pessoas que faleceram por conta do coronavírus na área, três residiam no mesmo quarteirão. O primeiro morador a falecer, segundo a associação, foi em 4 de abril. Outros três óbitos foi registrados no último fim de semana.

"Neste trecho [rua Almeida Filho] as pessoas estão em pânico. Falei com algumas delas que estão atordoadas. Tem que haver uma intervenção de emergência", destacou o presidente da agremiação, que assina o ofício em que os moradores pedem por medidas como a testagem em massa, a desifecção da rua, ações de conscientização e controle de circulação nos comércios locais.

Em nota, a SMS ressalta a importância da parceria com lideranças comunitárias no enfretamento ao coronavírus e garante que a Prefeitura está atenta a situação dos bairros de Fortaleza reforçando o trabalho com os agentes de endemia e comunitário.