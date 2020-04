Casos de Covid-19 alcançam 4.800 pessoas no Ceará; mortes estão em 284

O Ceará alcançou 4.800 diagnósticos positivos e 284 óbitos por Covid-19 até às 14h35 desta sexta-feira (24). Em relação ao boletim epidemiológico das 9H35h, o acréscimo foi de 51 casos casos e 12 mortes.

Ainda segundo a plataforma IntegraSUS da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), 113 dos 184 municípios já têm confirmações da doença pandêmica.

Do total de infectados, a Capital acumula 3.951 e 222 óbitos, sendo a cidade com maior circulação do novo coronavírus. Com 165 e 104 casos, respectivamente, Caucaia e Maracanaú, na Região Metropolitana, aparecem na sequência.

Em todo o território cearense, a Sesa aponta que investiga 17.353 casos e já realizou 18.323 para testagem da doença. A taxa de letalidade da Covid-19 está em 5,7%.