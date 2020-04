Casos confirmados de coronavírus passam de 2 mil no Ceará

O número de testagens positivas para o novo coronavírus voltou a subir no início da tarde desta terça-feira (14). Segundo o IntegraSUS, da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), o Ceará tem 2.005 pacientes diagnosticados com a Covid-19 e 107 mortes pela doença. O boletim anterior da Pasta, publicado às 9h30, apontava a confirmação de 1.975 casos e 103 óbitos.

Fortaleza, epicentro da pandemia no Ceará, concentra 1.736 casos e 85 mortes. Com 30 casos cada, Aquiraz e Maracanaú têm o maior número de contaminações na Região Metropolitana. Ja no Interior, Sobral lidera com 30.

Dos 184 municípios atingidos pelo Sars-CoV-2, 59 já possuem diagnósticos da doença.