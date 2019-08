Casas do entorno do prédio demolido na Maraponga passam por reforma

Moradores do entorno do prédio Solimar Residence, demolido na Maraponga há quase um mês, começaram a retomar as suas atividades. Isso porque após a retirada dos entulhos, no dia 9 de julho, as residências foram analisadas pela Defesa Civil de Fortaleza e, desde então, passam por requalificação custeada pelos proprietários do prédio.

Conforme esses reparos são feitos, a Defesa Civil realiza vistoria para atestar se as estruturas estão adequadas para receber novamente os moradores. O órgão ainda está apurando quantas, de oito residências, ainda precisam passar por esse processo.

Gradativamente as casas estão sendo reformadas e liberadas para o retorno dos moradores.Fabiane de Paula Gradativamente as casas estão sendo reformadas e liberadas para o retorno dos moradores.Fabiane de Paula Gradativamente as casas estão sendo reformadas e liberadas para o retorno dos moradores.Fabiane de Paula Gradativamente as casas estão sendo reformadas e liberadas para o retorno dos moradores.Fabiane de Paula Alguns moradores já começam a retomar suas atividades.João Pedro Ribeiro

Luciano de Souza, que tem uma oficina na rua Travessa Campo Grande, disse que precisou “derrubar e fazer de novo. Quando o prédio caiu, (a oficina) arriou junto”, lembra sobre o episódio. Nesse intervalo ele ficou realizando suas atividades na calçada, mas agora já retomou o trabalho no local.