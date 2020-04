Casal transmite ao vivo cerimônia de matrimônio nos EUA para parentes e amigos cearenses

Diante da pandemia do novo coronavírus, as maneiras de se relacionar precisaram de uma readequação para proteger a vida de quem se ama. Em isolamento em New Hampshire, nos Estados Unidos, o casal formado pela cearense Ivna Fontenele Kanash (30) e o americano Kevin John Kanash (30), resolveu transmitir a cerimônia de união ao vivo, ocorrida no último dia 25, para os amigos e familiares do Ceará.

Segundo a cearense e bacharel em Direito, a data da cerimônia foi pensada para o período do final de abril mesmo antes do surgimento da pandemia. “Nós tínhamos planejado uma festa aqui para 80 pessoas. Mas, logo depois que eu comprei o vestido, o coronavírus chegou aos EUA, em meados de março, e tudo ficou indeciso”, diz.

A decisão final, tomada três dias antes, foi por uma cerimônia mais intimista, com a presença apenas de um pastor e um pequeno núcleo familiar do noivo, o gerente de concessionária Kevin. Contudo, Ivna conta que não poderia deixar família e os amigos do Brasil fora desse momento marcante. “Minha família é muito grande e unida. Então, fizemos uma videoconferência em grupo, cada parte da família em suas respectivas casas”, relata.

Esposa de um primo de Ivna, a empresária Camilla Gonçalves foi a responsável por organizar a chamada. “Como sou proprietária de uma academia aqui [em Fortaleza], tenho alguns acesso ilimitados em plataformas, o que me levou a me disponibilizar para organizar essa cerimônia virtual. Foi cada um na sua casa, teve gente de paletó, compramos bolo, champanhe, foi uma festa que durou por volta de duas horas”. Conforme Ivna, a conferência foi gravada e é um dos únicos registros em vídeo do casamento.

Cerca de 50 pessoas participaram da celebração por meio virtual, segundo Ivna, sendo a maior parte familiares e amigos do Ceará, e outros “amigos espalhados pelo mundo”.

Preocupação

Ivna e Kevin se conheceram em um intercâmbio da cearense aos Estados Unidos durante o ensino médio, há 14 anos, e até então eram amigos, porém, conforme a bacharel, a amizade virou romance durante o seu retorno para o país no ano passado.

Já neste ano, com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, avançando pelo mundo, uma das preocupações do então noivo Kevin era que Ivna contraísse a infecção estando sem plano de saúde nos Estados Unidos. “Ele tava muito nervoso com isso. Nós estávamos, na verdade. Então, com o casamento, eu pude ter o plano de saúde e, assim, ter mais sossego”, relata.

O ‘lockdown’ ou confinamento vai até o dia 5 de maio no estado norte americano onde os dois moram, segundo a bacharel em Direito, “mas a gente não queria depender de uma pandemia para conseguir casar”.

O casamento, então, ocorreu no jardim da casa da família de Kevin. “Todas as poucas pessoas que estavam presentes ajudaram. Um fiz minha maquiagem sozinha, meu cabelo foi com ajuda de uma cunhada e assim conseguimos. Só o que veio de fora foi o bolo e o buquê”, afirma.

Apesar da cerimônia ter sido transmitida para os amigos e familiares, Ivna revela que “assim que passar essa pandemia, nós vamos atrás de reservar buffet e outras coisas mais para fazer um festão, junto com toda a família, no Brasil, em 2021”.