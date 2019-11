Casa São Francisco reabre neste domingo (17) com ação para pessoas em situação de rua

A Casa São Francisco, localizada na Rua Floriano Peixoto, reiniciou as atividades na manhã deste domingo (17) após programação especial montada pela Comunidade Shalom. Ações como corte de cabelo, de manicure e almoço foram oferecidos no espaço em prol do Dia Mundial dos Pobres 2019, data instituída pelo Papa Francisco na Igreja Católica.

Com o objetivo de acolher homens em situação de rua, a Casa volta a funcionar após seis meses fechada por conta da falta de recursos. Agora, o local terá foco como centro de convivência e estará disponível das 8h às 17h. De acordo com a organização do evento de domingo, pelo menos 200 pessoas foram atendidas durante a ação especial. No entanto, a casa possui capacidade para 50 pessoas diariamente.

Uma feijoada foi montada para o almoço das pessoas atendidas no local neste domingo (17) Foto: Fabiane de Paula

Entre os voluntários que prestaram atendimento à comunidade, o médico Claudio Henrique Ferreira ajudou na montagem do evento. "Eu já vim de um plantão e cheguei para servir em algo que não fosse a medicina. Eu estava mais dessa parte de organização, conversando com essas pessoas que precisam de ajuda, carregando o material utilizado aqui durante o dia", comentou.

Enquanto isso, Francisco Roberto de Araújo, de 37 anos, foi dos atendidos durante a ação do Shalom. Em situação de rua há cinco meses, ele recebeu apoio dentro da Casa. "Fiquei sabendo por meio das pessoas de dentro do projeto. Então pude participar dessa ação onde várias pessoas em situação de rua, assim como eu, puderam ser contempladas de alguma forma".