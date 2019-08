Casa é incendiada após esposo ameaçar e agredir companheira em Maranguape

Após agredir e ameaçar a companheira de 36 anos, um homem foi preso em flagrante depois de incendiar a residência do casal, na tarde desta segunda-feira (26), no distrito de Lagoa do Juvenal, em Maranguape, Região Metropolitana.

De acordo com a Polícia, Antonio Diekson Sampaio e Silva de 31 anos chegou bêbado em casa e tentou agredir a esposa e o filho de apenas 11 anos. Ela entrou em luta corporal com Antônio Diekson, conseguiu sair de casa com o filho e chamou a polícia.

Quando o suspeito ficou sozinho, ele ateou fogo na casa e destruiu vários cômodos. Apenas a cozinha não foi atingida. Ninguém ficou ferido.

Segundo a esposa, ela tinha conseguido uma medida protetiva, devido as contantes discussões e agressões. Mas, recentemente aceitou que o marido voltasse para casa. O casal vive junto há 17 anos.

O suspeito, sem antecedentes criminais, foi preso próximo a residência e levado para a Delegacia Metropolitana de Maranguape. Antônio Diekson vai responder pelo crime de violência doméstica.