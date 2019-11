Casa abandonada pega fogo no bairro Papicu

Uma residência abandonada pegou fogo por volta das 17h desta sexta-feira (1º), na rua Valdetário Mota, no bairro Papicu, em Fortaleza. Um vídeo enviado ao Diário do Nordeste mostra a casa em chamas, e uma pessoa em cima do muro tentando jogar água no local com uma mangueira para conter o fogo, enquanto populares observam a ação na rua. Ninguém ficou ferido.

Uma pessoa em situação de rua estava ocupando as áreas externas da casa, onde havia colchões e roupas. O fogo começou no quintal e se alastrou pela casa, mas foi debelado pelos Bombeiros.