Cartão de confirmação do Encceja 2019 está disponível

O Cartão de Confirmação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2019 foi divulgado hoje (dia 12 de agosto), pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). No documento, constam informações importantes como local e horário de prova, atendimento, nível de certificação e dados pessoais. O documento completo pode ser encontrado no Sistema Encceja.

A avaliação é destinada a brasileiros que não concluíram o ensino fundamental ou médio em idade adequada. Com os resultados da prova é possível adquirir essa certificação. De forma gratuita e voluntária, podem participar jovens e adultos que moram no Brasil ou no exterior, inclusive pessoas privadas de liberdade. No entanto, é preciso ter, no mínimo, 15 anos para certificação do Ensino Fundamental e 18 anos para o Médio.

As provas serão aplicadas no dia 25 de agosto. A avaliação ocorre no período da manhã e à tarde, em todos os Estados e no Distrito Federal, nos municípios indicados no edital. No dia do exame, os portões de acesso aos locais do exame serão abertos às 8h e fechados às 8h45, para as provas aplicadas pela manhã, e abertos às 14h30 e fechados às 15h15, para as provas aplicadas à tarde, de acordo com o horário oficial de Brasília (DF).

No dia da prova

Além da caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, os participantes devem levar um documento de identificação original e com foto para o dia da prova. Confira alguns deles: Passaporte, Cédula de Identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social, Certificado de Reservista e Carteira Nacional de Habilitação.

Outras informações podem ser obtidas no site do Encceja.