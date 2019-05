Carro fica preso ao cair em 'cratera' no Bairro Montese

Um carro de passeio ficou preso ao cair em uma "cratera" na Rua Tenente Moacir Matos, no Bairro Montese, na madrugada desta segunda-feira (6). De acordo com moradores, o buraco se abriu há 15 dias e vem aumentando deste então.

Segundo testemunhas, uma mulher conduzia o veículo e saiu do local sem ferimentos. Após ter caído no buraco, o alarme do veículo disparou, o que chamou a atenção de quem vive no local. O vidro da condutora foi quebrado numa possível ação de assaltantes, conforme os moradores.

A via é de mão única e com bastante fluxo de veículos. Com a queda do carro, parte dela ficou interditada, exigindo maior atenção de outros motoristas.

Os moradores disseram ainda que ligaram diversas vezes para a Prefeitura de Fortaleza para solucionar o problema, mas ninguém apareceu. "Agora vão ajeitar o buraco já que a reportagem está aqui. Todo dia a gente vai ali e coloca cone, pedaço de madeira", disse um morador à equipe do Sistema Verdes Mares.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foram acionados ao local para controlar o tráfego.

Em nota, a Prefeitura de Fortaleza informou que equipes da Regional IV e da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP) foram enviadas para realizar reparos para tapar o buraco.