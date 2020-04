Carro derruba poste em avenida após colisão na Parangaba

Um carro causou a queda de um poste durante uma colisão na avenida Doutor Silas Munguba, no bairro Parangaba, na manhã deste domingo (5). Devido o impacto, o motor do veículo chegou a se desprender e cair próximo ao local do acidente. O poste ficou caído na via.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um casal que estava no veículo foi socorrido. O estado de saúde das vítimas e as circunstâncias do acidente não foram divulgadas.

Ainda segundo a SSPDS, a ocorrência também teve o apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Ciops, que repassou as informações às equipes que seguiram até o local. A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) também foram acionadas.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Enel e aguarda retorno sobre a remoção do poste e o abastecimento de energia na região.