Carro derruba poste e caminhão arrasta os fios da rede elétrica na Avenida Lineu Machado

O motorista de um carro perdeu o controle e colidiu contra um poste no cruzamento da Avenida Lineu Machado com a Rua Aluísio Azevedo, por volta das 4h da madrugada deste sábado (27), em Fortaleza. O acidente chegou a rebaixar a fiação da avenida. Pouco tempo depois, um caminhão passou pelo local e arrastou os fios. Um semáforo e outro poste chegaram a cair. Ninguém ficou ferido.

De acordo com moradores do bairro João XXIII, três jovem estavam no veículo. Eles abandonaram o carro no local. O caminhão vinha pela Rua Aluísio Azevedo e não viu que os fios estavam mais baixos. Ele acabou derrubando outro poste e um semáforo, mas não parou o trajeto que seguia.

A Enel foi acionada para retirar os postes da avenida e restabelecer a iluminação. Moradores da área relataram que ficaram sem energia elétrica por parte da manhã.

A Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC), esteve no local para apurar mais informações sobre os acidentes, ainda no início da manhã.