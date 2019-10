Carro de PM colide com Ambulância do Samu, no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza

Um policial militar ficou levemente ferido após uma colisão envolvendo o carro que dirigia e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na tarde desta segunda-feira (28), no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza.

De acordo com policiais que atenderam à ocorrência, o acidente aconteceu no por volta das 14 horas, no cruzamento das ruas Coelho Neto com Graça Aranha. Com o impacto da batida, a ambulância tombou e ainda atingiu um segundo carro que estava parado na frente de um estabelecimento comercial.

O PM teve ferimentos no rosto e a frente do automóvel ficou danificada. Já os ocupantes da ambulância, o motorista socorrista, uma técnica de enfermagem e um enfermeira não ficaram feridos.

A rua Coelho Neto ficou interditada para o tráfego. Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foram ao local e orietaram os motoristas.