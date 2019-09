Um carro de passeio sofreu uma pane elétrica e pegou fogo sob o viaduto da Avenida Humberto Monte, no Bairro São Gerardo.

De acordo com a Polícia, o motorista relatou que tinha acabado de sair de uma oficina onde tinha deixado o carro para manutenção quando percebeu a fumaça saindo do motor. Ele saiu rapidamente do veículo e só salvou alguns documentos.

Uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local para apagar as chamas. Não houve feridos.