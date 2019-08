Carro com dois suspeitos em fuga bate e compromete estrutura de casa no bairro Bom Jardim

Dois suspeitos, em um carro, bateram em um imóvel na Rua Raimundo Pinheiro, esquina com a Rua José Martins, no bairro Bom Jardim, na manhã desta segunda-feira (5). O automóvel vinha em alta velocidade e derrubou uma das colunas de sustentação do imóvel. A residência ficou com várias rachaduras e com a estrutura comprometida.

De acordo com testemunhas, o carro havia sido roubado e o acidente ocorreu por volta de 6h, quando os suspeitos estavam em fuga. Após a batida, eles desceram do carro e seguiram a pé. Após isso, eles teriam roubado outro automóvel para dar prosseguimento a fuga.

Um bar funciona na parte de baixo do imóvel atingido. O estabelecimento estava fechado e, consequentemente, vazio. Na parte de cima, mora o seu Tarcísio, de 79 anos, e a esposa. Segundo ele, nenhum dos dois ficou ferido e os danos são apenas materiais, de valor ainda não calculado.

Pouco antes do acidente, o morador da residência ouviu três tiros, que, segundo ele, confirmam que os suspeitos pela batida estariam em ato de fuga.

A Secretaria de Segurança Pública e Defensoria Social (SSPDS) foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até o fechamento do material.