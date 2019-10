Carro colide em VLT no São João do Tauape no 4º acidente com veículo ferroviário em menos de um mês

Uma motorista colidiu o carro que conduzia em um Veículo Leve Sobre Trilho (VLT) no Bairro São João do Tauape, na manhã desta quarta-feira (23). A motorista disse ao Diário do Nordeste que não existe sinalização sonora no local e a cancela não baixou. É o quarto acidente envolvendo transporte ferroviário em menos de um mês na Grande Fortaleza.

> VLT colide com caminhão de lixo em Caucaia; acidente é o 3º com trem em 10 dias

"Ali tem um muro alto que você não consegue ver, então, assim que eu entrei já colidi com o trem. Só não foi mais forte porque eu consegui puxar o carro para o lado, bateu de lado, mas o trem me arremessou ainda por cima do muro" explicou a técnica de enfermagem Rebeca Santos.

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos informou que a sinalização no local estava funcionando normalmente no momento da colisão. "Equipes de manutenção do Metrofor trabalham rotineiramente nas áreas de atuação do sistema, garantindo o bom funcionamento dos equipamentos de sinalização", afirmou o órgão. Aind ade acordo com o Metrofor, "cerca de dois terços das demandas de manutenção em passagens de nível são geradas pelo desrespeito e desatenção de motoristas que avançam sobre os trilhos sem parar o veículo, e também por ações de vandalismo".

A motorista, Rebeca Santos, não ficou ferida. Ainda segundo ela, moradores disseram que algumas pessoas não gostam do sinal sonoro e acabam "fazendo coisas para que ele não emita sons", disse.

Outros acidentes

No dia 28 de setembro, dois VLTs colidiram frontalmente no cruzamento da Avenida Aguanambi com Avenida Bartolomeu Gusmão, no bairro de Fátima. Os maquinistas ficaram presos às ferragens e cerca de 37 passageiros tiveram ferimentos.

Em 7 de outubro, um acidente entre um trem de carga e um caminhão deixou duas pessoas feridas em Fortaleza. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 5 horas, na Rua Germano Franck, no Bairro Parangaba.

O VLT que opera no município de Caucaia, na Grande Fortaleza, bateu em um caminhão que trafegava pela passagem de nível em 8 de outubro.