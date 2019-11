Carro colide em árvore após condutor embriagado trafegar na contramão e invadir praça, no Meireles 

Um carro colidiu em uma árvore após o condutor, com sinais de embriaguez, trafegar na contramão e invadir uma praça na Avenida Abolição, no Bairro Meireles, em Fortaleza, na noite desta sexta-feira (8).

Segundo uma composição do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), que passava pelo local, José Roberto Rodrigues de Moura, de 33 anos, estava sozinho no veículo quando passou a dirigir na contramão na Rua Antônio Justa, perdeu o controle do veículo e causou o acidente. O suspeito chegou a destruir bancos e equipamentos da praça com a colisão.

Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi acionada, mas José Roberto se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O condutor foi encaminhado para um hospital particular em uma ambulância do Samu, após reclamar de dores na cabeça. O estado de saúde dele é estável.

José será ouvido pela polícia após receber atendimento médico.