Carro capota na CE-040 e deixa três pessoas feridas

Três pessoas ficaram feridas após o carro onde estavam capotar no quilômetro 16 da CE-040, no Eusébio, na noite desta quinta-feira (11). O acidente aconteceu por volta das 21 horas.

As vítimas, uma mulher e as filhas de 25 anos e 10 anos, foram resgatadas por moradores da região. A criança foi levada por uma ambulância do Samu para a UPA do Eusébio.

Conforme a jovem, que não quis se identificar, a mãe perdeu o controle do veículo após o carro ser atingido por um caminhão que tentou fazer uma ultrapassagem.

A família estava indo para casa após comemorar o aniversário da filha mais nova em um shopping.

Já segundo o motorista do caminhão, foi a condutora do carro que tentou ultrapassar. O veículo estava carregado com cerâmica e seguia para o Rio Grande do Norte.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e a perícia estiveram no local e irão investigar as causas do acidente.