Carro capota com bebê de 11 meses na Maraponga; criança estava em bebê-conforto e não sofreu nada

Um carro capotou na manhã desta segunda-feira (18) na Rua Carlos Juaçaba, no Bairro Maraponga, em Fortaleza. Dentro do veículo estavam um casal e um bebê de apenas 11 meses. Os pais tiveram ferimentos leves e foram socorridos. Já a criança estava presa ao bebê-conforto e não teve nenhum arranhão.

As vítimas não informaram a causa do acidente. O aposentado Romildo Bezerra, avô da criança, ressaltou a importância da cadeirinha para a segurança do bebê. "Se não fosse a cadeira do bebê, tinha acontecido algo pior", disse.

Segundo ele, a mãe da criança, identificada apenas como Viviane, dirigia o carro como costuma fazer rotineiramente para deixar a criança na casa dos avós, no Bairro Joquei Clube.

O pai, identificado como Diego Vladimir, foi socorrido consciente e com dores no ombro. A criança também foi levada ao hospital para realizar exames preventivos.

Uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foi acionada ao para orientar o trânsito. Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram prestaram o socorro à família.