Carro capota após colisão no Bairro de Fátima, em Fortaleza

Dois veículos colidiram e um deles capotou na noite desta segunda-feira (20), no cruzamento das ruas Barão de Aratanha com a Deputado João Pontes, no bairro de Fátima, em Fortaleza. Não houve feridos.

O acidente aconteceu quando um dos carros avançou a via preferencial. O motorista do outro veículo não conseguiu parar a tempo de evitar a colisão e veio a capotar.

Homens do Corpo de Bombeiros foram ao local para atender a ocorrência, mas não houve necessidade de chamar a ambulância. Os dois motoristas chegaram a um acordo e acertaram o pagamento dos danos ainda no local do acidente