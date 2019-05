Carro cai em obra da Cagece na Avenida Eduardo Girão

Um veículo caiu na vala de uma obra da Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), na Avenida Eduardo Girão, no Bairro de Fátima, em Fortaleza, por volta das 5h desta sábado (18). Apenas o motorista estava no veículo e ficou com ferimentos leves.

A obra estava sinalizada e isolada com redes de proteção.Em nota, a Cagece informou que está realizando a retirada de uma fuga na rede de esgoto e que os trabalhos serão concluídos até a próxima quarta-feira (22).

O mecânico que foi acionado pelo condutor disse que o motorista está bem e foi para uma unidade hospitalar. Testemunhas disseram ao Sistema Verdes Mares que o condutor do carro caiu no buraco depois de tentar desviar de uma motocicleta. O para-choque se desprendeu do carro e ficou destruído após o impacto.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) foram ao local para orientar o tráfego e evitar novos acidentes.