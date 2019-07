Carro bate em meio-fio, sobe a calçada e seis passageiros do veículo ficam feridos no Mondubim

Um carro de passeio bateu no meio-fio, subiu a calçada e seis passageiros do veículo ficaram feridos na CE-060, Km 03, no bairro Mondubim, por volta das 3h30 deste domingo (14). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o condutor se recusou a fazer o exame do bafômetro, para verificar presença de álcool no organismo.

Segundo a PRE, o motorista informou que todos estavam em um bar próximo ao local do acidente. Além do condutor, outras cinco pessoas estavam no carro e todos foram socorridos para o Instituto Doutor José Frota (IJF) por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu).

Moradores relataram ao Diário do Nordeste que o barulho foi alto e acordaram assustados durante o acidente. "Foi um barulho muito forte, eu acordei no susto. Ajudei a tirar as pessoas do carro e todos estavam desnorteados", relatou um morador.

Foto: VC Repórter

Além dos dano ao carro, a calçada e mureta de proteção do local também ficaram destruídas. O veículo foi retirado por um reboque na manhã deste domingo.