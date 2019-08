Carro bate em carreta e cai em vala em Maracanaú

Um carro de passeio caiu dentro de uma vala após colidir com uma carreta no Anel Viário, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (1º). O motorista da carreta fugiu após o acidente sem prestar socorro ao casal que estava no veículo menor.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a carreta "fechou'' o carro na via. A PRE fez teste de bafômetro no motorista do veículo que caiu na vala e não constatou a presença de álcool no organismo da vítima.

Ainda de acordo com a PRE, o motorista do carro de passeio não ficou ferido e a mulher sofreu escoriações leves. Ela foi socorrida para um hospital na região.