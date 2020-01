Uma carreta bitrem sofreu uma pane mecânica e bloqueou as duas faixas da rodovia federal BR-116, no quilômetro 3, e deixou o trânsito lento na manhã desta sexta-feira (17). O bloqueio acontece no sentido Fortaleza/Interior.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), motoristas devem evitar a marginal e a alça do "viaduto do Makro" que dá acesso à rodovia no sentido capital.