Carreta fica atravessada na Avenida Bezerra de Menezes e provoca desvio no trânsito

Uma carreta ficou estacionada no meio da Avenida Bezerra de Menezes e provocou a interrupção no trânsito, na tarde desta sexta-feira (5), no Bairro São Gerardo, em Fortaleza.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o veículo sofreu uma pane por volta das 13h30 e, ao realizar uma manobra, ficou parado ocupando as quatro faixas da avenida no sentido Centro-Caucaia.

Desvio

A orientação para os condutores é entrar à direita na Rua José Jatahy, para poder fazer o retorno e acessar novamente a Avenida Bezerra de Menezes. Agentes de trânsito estão no local para orientar os condutores sobre o desvio. Ainda não há previsão para retirar o veículo.