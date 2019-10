Uma carreta carregada com rolos de ferro tombou no quilômetro 128 da BR-222, no município de Itapajé, na tarde desta terça-feira (8). O acidente aconteceu no local conhecido como Curva do Jorge.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o material ficou espalhado pelo acostamento e despertou a atenção de populares que logo chegaram ao local. O condutor do veículo teve apenas ferimentos leves.

Uma equipe da PRE fez o resguardo do material, evitando que fosse saqueado.