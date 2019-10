Carreta carregada com piche tomba na CE-010, no Eusébio; carga derrama e bloqueia via

Uma carreta bitrem carregada com piche tombou na CE-010, derrubou um poste e teve parte da carga derramada na via, no município do Eusébio, na noite desta terça-feira (8).

Conforme a polícia, a iluminação no trecho ficou comprometida durante toda a madrugada. O condutor do veículo teve ferimentos leves e foi levado por populares para uma unidade de saúde.

Agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram ao local orientar condutores que passavam pela região. Não há informações sobre as causas do acidente.