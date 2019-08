Carreta atropela rebanho com bois e vacas na BR-020; seis animais morrem

Uma carreta atropelou um rebanho com oito bois e vacas na BR-020, no município de Caridade, a cerca de 100 km de Fortaleza, por volta das 6h desta terça-feira (27). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), seis dos oito animais atropelados morreram no local. O dono do rebanho não foi localizado.

O motorista da carreta, de 52 anos, não ficou ferido. A parte frontal do caminhão ficou danificada. Os bovinos foram retirados da rodovia por trabalhadores de uma fazenda próxima.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, uma testemunha, que preferiu não se identificar, informou que motoristas que passavam pelo local do acidente e moradores da região chegaram a cortar partes do corpo dos animais mortos e levá-los. Ela ainda disse que, apesar da região do acidente ser localizada na zona rural do município, o "caso foi incomum pela quantidade de animais que foram feridos."