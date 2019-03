Carnaval no Aterro tem noite de bandas e atrações cearenses

Atrações da terra foram o destaque da terceira noite do Ciclo Carnavalesco 2019 no Aterro da Praia de Iracema, na noite deste domingo (3).

No cardápio da noite estavam Casa Maré, Superbanda, Bloco Luxo da Aldeia e o Bloco Eu Não Sou Cachorro Não com Os Alfazemas.

No repertório, os artistas locais cantaram músicas autorais e outros sucessos já conhecidos do público que fizeram cada folião usar todo o fôlego para dançar, cantar, pular e manter o samba no pé.

Banda Casa Maré se apresenta no Aterro da Praia de Iracema Thiago Matine / Secultfor

A banda Casa da Maré, composta por por Bruno Biú (voz), Eduardo Lopes (guitarra), Rodrigo Ildefonso (baixo), Zylton Sena (teclado), Lucas Costa (bateria) e Thales Catunda (percussão) animou o público com o som diversificado.

O grupo autoral levou ao público da Praia da Iracema a musicalidade que traz influências de diversos estilos, dentre eles, samba, frevo, mangue beat e música latina.

Superbanda animou o público do Aterro da Praia de Iracema. Thiago Matine / Secultfor

A Superbanda entrou em seguida, trazendo sucessos nacionais e internacionais, passando desde o axé-bahia ao hard rock.

Luxo da Aldeia se apresenta no Aterro da Praia de Iracema Thiago Gadelha

Uma das atrações que mais levanta o público nas festas carnavalescas, o Bloco Luxo da Aldeia revisitou as composições de artistas cearenses, acrescentando o ritmo da folia no repertório.

A noite contou ainda com o brega romântico da banda Os Alfazemas. O público soltou a voz para entoar os clássicos de músicos como Reginaldo Rossi, Waldick Soriano e Genival Lacerda.