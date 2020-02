Carnaval 2020: 85 motoristas são autuados por embriaguez ao volante em BRs no Ceará

Durante o período do Carnaval 2020, de sexta-feira (21) a terça-feira (25), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou um aumento no total de autuações pela lei seca no Ceará, na comparação com 2019. Neste ano, foram 85 autuações e 12 prisões de condutores dirigindo alcoolizados em BRs no estado. Em 2019, foram 33 autuações e 3 prisões. Os números representam um aumento de 157% nas autuações.

“É um número muito grande, principalmente que essa infração é responsável pelo número de acidentes, principalmente graves e fatais”, declarou o inspetor Flávio Maia. No decorrer da operação, foram feitos 4.529 testes para constatar se motoristas estavam conduzindo sob efeito de bebida alcoólica.

Outro dado divulgado pela PRF foi o total de ultrapassagens em locais indevidos, que somaram 382.

No feriadão, a PRF contou com efetivo extra de fiscalização e suporte à população. “Antes da operação a gente explicou que ia intensificar essa fiscalização, realizar ações educativas mostrando os riscos que uma pessoa embriagada traz para a sua própria vida e para as de outras pessoas. Infelizmente, ainda insistem em beber e dirigir”, pontuou o inspetor.

As fiscalizações continuam até as 23h59 desta quarta-feira (26). “A gente pede cautela, prudência, por parte de todos aqueles que vão viajar e que estão viajando nesse dia”, concluiu.