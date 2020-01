Carga de material escolar e móveis é saqueada em Pacajus após carreta tombar na Grande Fortaleza

Uma carreta tombou e o motorista ficou presa às ferragens na altura do km 54 da rodovia federal BR-116, em Pacajus, na Grande Fortaleza, no início da tarde desta quinta-feira (9). Após tombar, a carga de material escolar e móveis que estava na carreta foi saqueada por pessoas que estavam próximas ao local.

Os produtos ficaram expostos após o baú abir e uma pessoa chegou ao local com um caminhão pequeno para levar parte da carga que estava no veículo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não conseguiu evitar que a carga fosse saqueada pelo grande número de pessoas que estavam praticando o crime.

> Cultura do saque: pegar mercadorias caídas em vias é crime e pode levar a prisão em flagrante

O acidente

Com o acidente, o veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Um vídeo mostra populares saqueando o carregamento do caminhão. De acordo com a PRF, a pessoa que estava no veículo se encontrava consciente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima.