Caravana da TV Diário oferta serviços de saúde e emissão de documentos nesse sábado (13)

A cidade de São Gonçalo do Amarante, na Região metropolitana de Fortaleza (RMF), sedia pela 3ª vez a Caravana da TV Diário, patrocinada pela Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) com apoio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante. A iniciativa acontece na Praça Juventude Pecém, no sábado (13), com eventos esportivos de 8h30 às 11h e demais serviços de 9h às 12h.

A programação da Caravana contará com serviços na área de saúde, como realização de exames; de cidadania, com a emissão de segundas vias de documentos; além de oficinas de gastronomia, ensinando a preparar brownies, pães de queijo e escondidinho de carne; e de lazer, como aulas de zumba, capoeira e outros eventos esportivos.

A gerente de relações com a comunidade da CSP, Cristiane Peres, afirma que o evento é uma forma de "unir a utilização do espaço público da cidade com uma característica muito forte da população de São Gonçalo, o empreededorismo". Para isso, será apresentado, também, o projeto "Território Empreendedor", com especialistas da CSP prestando consultoria aos empresários do local, além de incentivar aqueles que pretendem seguir no ramo em um futuro próximo.

Serviço

Caravana da TV Diário

Data: 13 de julho

Horário: 8h30 às 11h, eventos esportivos e 9h às 12h, demais eventos

Local: Praça Juventude Pecém - Travessia Roldão, S/N, entre a Rua do Cobre e a Rua do Bronze, no loteamento Porto do Pecém