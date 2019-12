Caravana da TV Diário movimenta a Praça Paulo Benevides, em Messejana

A Caravana da TV Diário passou na manhã deste sábado (21), pelo bairro de Messejana. O evento reuniu serviços de cidadania, atendimento à saúde e lazer na Praça Paulo Benevides.

Dentre os serviços, a população contou com a presença do Procon Itinerante, da Controladoria e Ouvidoria do Estado, Detran (CE), Passe Livre do Idoso (Sindiônibus) e distribuição de mudas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo.

Ao som de um grupo de forró pé de serra, a comunidade, dentre todas as faixas etárias, das crianças aos idosos, movimentou a Praça Paulo Benevides. Para o morador Breno da Silva, 23, o evento é importante para estimular o convívio social e reduzir a violência na periferia.

Breno esperava pelo atendimento no estande do serviço de massoterapia. "É muito bom. Ajuda as pessoas carentes, cortando o cabelo, fazendo massagem. A pessoa se distrai, com um momento de lazer no fim de semana. Se todo mês tivesse um, seria muito bacana", sugere o morador, que participava da Caravana pela segunda vez. Ele conheceu o projeto na edição realizada no bairro do Mondubim.

O Detran disponibilizou uma maquete do trânsito em formato de lego, para as crianças

No estande do projeto "Fique Sabendo Jovem", uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde atendia a população para realizar testes rápidos de HIV (AIDS), sífilis, hepatites B e C. O resultado de cada teste saía, em média, em 30 minutos.

"É uma oportunidade que a população tem de vir à praça e procurar, no fim de semana, ter acesso à sáude. Mesmo os testes estando disponíveis nos postos de segunda a sexta, as pessoas nem sempre conseguem fazer, por conta do trabalho", observa Marcos Paiva, coordenador da área técnica de IST/AIDS e hepatites da Secretaria Municipal de Saúde.

O corte de cabelo era um dos serviços mais procurados do encontro em Messejana

Para o servidor público, eventos como a Caravana da TV Diário dão oportunidade para as famílias da comunidade conciliarem lazer e cuidados básicos. "Você faz tudo de uma vez só, e com um horário diferenciado, fora do expediente de trabalho", complementa.