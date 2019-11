Caravana da TV Diário chega ao José Walter neste sábado

A Caravana da TV Diário foi realizada neste sábado (30), das 9h às 12h, no bairro José Walter. A ação tem apoio do Governo do Estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza. Os moradores tiveram acesso a serviços de cidadania, de saúde e entretenimento.

Camila Meirelles, administradora, soube do evento quando viu a organização, "minha amiga já foi no oculista. Assisto a TV Diário todos os dias com a família, eu gosto de tudo, mas tenho preferência pelo jornalismo. Por enquanto só assisti o entretenimento pra criançada, é bacana", completa a administradora.

Para a dona de casa, Rayane Dias, realizar o evento no seu bairro é ótimo, ‘’fiquei sabendo da caravana pela TV diário, eu assisto todos os dias. Trouxe meus filhos para cortar o cabelo, eles estavam precisando. Assim que vi a multidão vim logo para cá’’, conta Rayane.

A Caravana contou com serviços de atendimento jurídico oferecido pelo Núcleo de Atenção Jurídica (NPJ) e teste de glicemia feito por integrantes do Núcleo de Atenção Médica Integrada (Nami) da Unifor. Idosos puderam retirar Passe Livre, balcão de reclamação do Procon, corte de cabelo pelo Instituto Embelleze, triagem e rastreamento do Glaucoma, com a Sociedade Cearense de Oftalmologia (SCO), e vivências com acupuntura e a explicação dos benefícios da Hipnoterapia, pela Associação Brasileira de Acupuntura (ABA).

O entretenimento ficou por conta do apresentador da TV Diário, Silvino Neves, que comandou uma atração musical com seus convidados, e do aulão de dança ministrado pelo professor Netinho. A diversão da criançada foi garantida pelo Teatro de Bonecos da Cagece, brinquedos infantis e distribuição gratuita de pipoca e picolé.

Serviço:

Caravana da TV Diário

Data: 30 de novembro

Horário: de 9h ao meio-dia.

Local: Rua 62 esquina com Av. J - Praça da 3ª Etapa, José Walter.