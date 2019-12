Caravana da TV Diário chega ao bairro Messejana com ‘tenda da beleza’ para a população

Realizada neste sábado (21), a Caravana da TV Diário chega ao bairro Messejana com um serviço de beleza estreante no evento, a ‘Tenda da Beleza’, além de outras inúmeras atrações. O evento será realizado na Praça Paulo Benevides, localizada na Rua Luís Carlos Lopes, esquina com Rua Guarujá, das 9h às 12h.

Maquiagem, cuidados com a sobrancelha, esmaltação de unhas e massagem relaxante estão entre as novidades disponíveis para a população nesta edição. Segundo o produtor de evento, Júlio Costa, a ‘Tenda da Beleza’ chega em homenagem ao clima de final de ano. “Nós sempre temos o corte de cabelo, mas com a chegada do Natal, nós decidimos presentear as mulheres, mães e a comunidade da Messejana em geral. É um serviço completo”, afirma.

Programação completa

A programação ainda conta com os tradicionais serviços de cidadania, como atendimento jurídico e balcão de reclamação do Procon Itinerante; atendimento em ouvidoria e acesso à informação com Controladoria e Ouvidoria do Estado; e Passe Livre do Idoso com o Sindiônibus. Também está prevista a distribuição de mudas, promovida pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma). Já o Detran-ce estará com a Maquete Educativa produzida com lego.

No atendimento à saúde, a população que for conferir a Caravana da TV Diário poderá realizar aferição de pressão arterial e teste de glicemia com a Associação Cearense dos Pacientes Hepáticos e Transplantado (ACEPHET). Além disso, o hipnoterapeuta Sérgio Lima explicará os benefícios da prática para a saúde. A unidade móvel do Projeto ‘Fique Sabendo Jovem’ da UNICEF, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizará teste rápido de HIV, Sífilis, Hepatites B e C e distribuição de preservativos.

No palco, além da animação com o apresentador da TV Diário, Silvino Neves, que comandará a atração, a programação também conta com o cantor Binha Cardoso (ex cantor da banda Forró do Muído). Os apresentadores do programa Tarde Livre, Carla Brasão, Antônio Teixeira, Kariele Arruda e Alisson Marques, também estarão no evento. O professor Netinho ministrará aulão de dança. Haverá também apresentação da Turminha Diário com todos personagens e brinquedos infantis e distribuição gratuita de pipoca e picolé para as crianças.

A Caravana da TV Diário é realizada pela TV Diário, com o patrocínio da Assembléia Legislativa do Ceará e o apoio do Governo do Estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza.

Serviço:

Caravana da TV Diário em Messejana

Sábado, 21 de dezembro

Praça Paulo Benevides

Rua Luís Carlos Lopes Ribeiro com Rua Guarujá, de 9h às 12h