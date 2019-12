Caravana da TV Diário chega ao bairro Conjunto Ceará neste sábado (14)

A Caravana da TV Diário chega neste sábado (14) ao bairro Conjunto Ceará no horário de 9h ao meio-dia. O evento acontece na Praça UV4, na Rua 218, nº 47, esquina com Avenida E. Os moradores poderão ter acesso a diversos serviços gratuitos como corte de cabelo, aferição de pressão arterial, além de sorteios e shows.

Confira os serviços previstos:

Haverá atendimento jurídico pelo Escritório de Práticas Jurídicas da Univerdade de Fortaleza;

Atendimento em Ouvidoria;

Acesso a informações com a Controladoria e Ouvidoria do Estado;

Balcão de reclamação com o Procon Itinerante;

Sorteio de 10 consultas em consultórios particulares a ser marcados com a SCO com direito a confecção de óculos (lentes, armação e montagem).

Os moradores também vão poder ter um momento de lazer e animação com a apresentação da Turminha Diário com todos os personagens. O apresentador da TV Diário Silvino Neves vai comandar uma atração musical com seus convidados e o professor Netinho ministrará aulão de dança. A Cagece animará a criançada com seu Teatro de Bonecos e haverá também brinquedos infantis (pula pula) e distribuição gratuita de pipoca e picolé para as crianças.

A Caravana da TV Diário tem o patrocínio da Assembleia Legislativa do Ceará e o apoio do Governo do Estado do Ceará e da Prefeitura de Fortaleza.

Serviço

