Caravana CSP oferta serviços de saúde e emissão de documentos nesse sábado (13) em São Gonçalo

A cidade de São Gonçalo do Amarante, na Região metropolitana de Fortaleza (RMF), sedia pela 3ª vez a Caravana CSP, realizada pela Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP), em parceria com o Sistema Verdes Mares e com apoio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante. O evento acontece na Praça Juventude Pecém, no sábado (13), com eventos esportivos de 8h30 às 11h e demais serviços de 9h às 12h.

A programação da Caravana contará com serviços na área de saúde, como realização de exames; de cidadania, com a emissão de segundas vias de documentos; além de oficinas de gastronomia, ensinando a preparar brownies, pães de queijo e escondidinho de carne; e de lazer, como aulas de zumba, capoeira e outros eventos esportivos.

A gerente de relações com a comunidade da CSP, Cristiane Peres, afirma que o evento é uma forma de "unir a utilização do espaço público da cidade com uma característica muito forte da população de São Gonçalo, o empreededorismo". Para isso, será apresentado, também, o projeto "Território Empreendedor", com especialistas da CSP prestando consultoria aos empresários do local, além de incentivar aqueles que pretendem seguir no ramo em um futuro próximo.

Serviço

Caravana CSP

Data: 13 de julho

Horário: 8h30 às 11h, eventos esportivos e 9h às 12h, demais eventos

Local: Praça Juventude Pecém - Travessia Roldão, S/N, entre a Rua do Cobre e a Rua do Bronze, no loteamento Porto do Pecém